Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, 2022 yılının ilk olağan toplantısını Davraz Turizm Merkezi’nde yaptı. Toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Antalya, Burdur ve Isparta illerinden Baka yönetim kurulu temsilcileri katıldı.BAKA Dönem Başkanı Vali Seymenoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada “Bilindiği üzere katılımcı yaklaşımlarla kalkınma stratejileri belirlemek ve bölgemizin yatırım imkânlarını tanıtarak yatırımcılara yön göstermek misyonunu taşıyan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı; Paydaşlarımızın ve bölgemizde yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların sonuç odaklı programlarımızdan, faaliyetlerimizden ve projelerimizden yararlanması için çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda BAKA geçtiğimiz yıl içerisinde 15 adet mali destek bir adet güdümlü proje desteği, 3 adet fizibilite desteği ve 3 adet de SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) projesi olmak üzere toplamda yirmi iki (22) adet projeyi tamamlayarak bölge kalkınması için somut adımlar atmıştır. Bu bağlamda, bugün gerçekleştireceğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda da Bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmesine yönelik atılabilecek adımlar hakkında görüşmeye devam edeceğiz. Bölge imkanlarını ve potansiyelini desteklemeye yönelik yapılabilecekleri ele alacağız.Hâlihazırda devam etmekte olan Ajans projelerine dair gelişmeleri irdeleyeceğiz.Yönetim kurulu toplantımızın ve alacağımız kararların üç ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.Açıklamanın ardından toplantıya geçildi.