Eğirdir’de İtfaiye Erleri Spora Başlıyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye erleri, mesaiye spor yaparak başlıyor. Müdür Ramazan Kurthan, 15 personel ve 5 araçla 7/24 hizmet verdiklerini belirtti. Sabah sporlarıyla hazırlıklarını tamamlayan ekipler, her türlü kaza, yangın ve afete müdahale için hazır bekliyor.

İtfaiyenin genç kadın eri Ayşegül Karabuğa, 1 yıldır Eğirdir İtfaiyesi’nde çalıştığını ve görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini söyledi. Karabuğa, Burdur Altınyayla Mehmet Tuğrul Meslek Yüksek Okulu mezunu olduğunu ve stajını burada tamamladıktan sonra göreve başladığını ifade etti.

İtfaiye Sorumlu Çavuşu ve Grup Amiri Mustafa Binatlı, yangınların üç elementin bir araya gelmesiyle oluştuğunu ve bunlardan birini ayırarak yangını söndürdüklerini anlattı. Ekipler, sorumluluk bölgeleri ve çevre il ve ilçelerden gelen görevlere de müdahale ediyor ve günde en az bir kez tatbikat yapıyor.



