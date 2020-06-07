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yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi

yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
ISPARTA
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Otobüs biletlerinde yeni düzenlemeye onay çıktı! Yüzde 40 indirim müjdesi
Şehirlerarası otobüslerde uygulanan yüzde 50 kısıtlamasına aile düzenlemesi geliyor. Buna göre aynı aileden seyahat eden kişiler otobüste de yan yana oturabilecek. Aile fertleri bileti de yüzde 25 ila 40 arasında indirimli alacak. Söz konusu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı referansıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüleceği kaydedilirken, bir hafta içinde kararın uygulamaya geçmesini bekleniyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında şehirlerarası otobüslerde yüzde 50 doluluk kısıtlamasına yeni düzenleme geliyor. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı otobüslerde aynı aileden olan kişilerin yan yana yolculuk yapmasına izin verecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun onayı ile hazırlanan çalışma kapsamında aynı aileden olan fertler otobüslerde de yan yana oturabilecek.

YÜZDE 25 İLA 40 ARASINDA İNDİRİM
Böylece 2+1 olan 41 kişilik otobüsler 34, 38 kişilik otobüsler de 32 kişiye kadar yolcu alabilecek. 2+2 otobüslerde ise 54 kişilik otobüsler 38 kişi, 46 kişilik otobüsler ise 34 kişiye kadar taşıma yapacak. Söz konusu düzenleme bilet fiyatlarına da yansıyacak. Fiyatlar yan yana seyahat eden, aynı aileden olan kişiler için yüzde 25 ila 40 arasında düşecek.


AİLE BÜTÇESİNE KATKI
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, aile düzenlemesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın otobüslerde oturma çizelgesi istediğini ve bunu hazırladıklarını söyledi. Yıldırım, "Aynı aileden olan, otogara kadar yan yana gelen kişilerin otobüse bindiğinde ayrı koltuğa oturması gerekiyordu. Yüzde 50 kısıtlaması nedeniyle bilet fiyatları da arttığı için aynı aileden olan kişilere çok ciddi bir maddi külfet oluşmuştu. Yeni düzenlemeyle aile bütçesine ciddi katkı sağlanacak. Aynı aileden birlikte seyahat eden kişiler daha uyguna bilet alacak" dedi.


TEK KİŞİYE İNDİRİM YOK
Otobüs firmalarının da aileler için yeni bir kampanya hazırladığını aktaran Yıldırım, bu çalışmayı şöyle anlattı: "Aynı aileden iki kişi seyahat ettiğinde bileti yüzde 25 daha uygun alacak. Mesela virüs öncesi 100 TL olan bir bilet virüsle 180 TL'ye çıkmıştı. Yeni düzenlemeyle aynı aileden olan iki kişi seyahat ederse bilet fiyatı yüzde 25 indirimle 135 TL'ye düşecek.Eğer üç kişi olursa bilet 120 TL'den, anne-baba ve iki çocuk dört kişi seyahat ettiğinde de 110 liradan satılacak. Ancak kişi tek başına seyahat ediyorsa bileti yine 180 TL'den alacak."

SAĞLIK BAKANLIĞI REFERANSLI
Söz konusu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı referansıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağını anlatan Yıldırım, bir hafta içinde kararın uygulamaya geçmesini beklediklerini kaydetti. Yıldırım, "Bu karar zaten tren yolculukları için açıklanmıştı. Şimdi şehirler arası otobüsler de dahil edilecek" diye konuştu.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ 
 
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