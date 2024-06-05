Erdoğan Duyurdu: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Oldu Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin uzatıldığını belirtti. Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." Bayram İkramiyeleri 10-14 Haziran’da Yatırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi de açıkladı. Erdoğan, “Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran’da emeklilerin hesabına yatacak," dedi.

Bu karar, kamu çalışanları ve emekliler arasında memnuniyetle karşılandı ve tatil planlarını genişletmek isteyenler için büyük bir fırsat sundu. Kurban Bayramı'nın bu yılki tatil dönemi, çalışanlara ve emeklilere uzun bir dinlenme süresi sunarak, aileleriyle daha fazla vakit geçirme imkanı sağlayacak.

