Erdoğan Canlı Yayında Sürpriz Destek Ödemesini Açıkladı!

Sözcü TV'nin ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin sürpriz bir destek ödemesini duyurdu.

Ocak ayında pek çok emeklinin maaşına yapılan düzenlemeyle yüzde 49,25 oranında bir zam gerçekleştirilmişti. Ancak, 6 bin 700 lira ve altında kök aylığı alan emeklilerin bu zamdan etkilenmemesi, tepkilere neden oldu.

Emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı bu dönemde, en düşük emekli aylığının 10 bin TL olması büyük zorluklar yaşanmasına sebep oluyor. Bu durumda, birçok emekli seyyanen zam ya da başka bir düzenleme talep ediyor.

Konuyla ilgili yetkili isimler Temmuz ayını işaret ederken, emekliler bir umut olarak Temmuz ayını bekliyor. Ancak, ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer canlı yayında emeklilere acı gerçeği açıkladı.

Merkez Bankası'nın 2023 yılında 818,2 milyar lira zarar ettiğini açıklaması üzerine Süzer, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 51 bin TL destek ödemesi yapılabilirdiğini ifade etti. Bu parayla 16 milyon emekliye destek sağlanabileceğini belirten Süzer, ayrıca zararla yapılabilecek diğer işlerin hesaplamalarını da paylaştı.

Süzer'in açıklamaları, emekliler arasında ve genel olarak kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve ekonomik politikaların eleştirilmesine neden oldu.