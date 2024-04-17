Bakan Işıkhan Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin önemli ölçüde artırıldığını duyurdu.Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara sağlanan destekler ciddi bir artış gösterdi. Engelli vatandaşların kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacıyla hibe destekleri 150 bin TL'den 400 bin TL'ye, eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe destekleri ise 110 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteği de 150 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkarıldı.Bu artışlarla birlikte, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmaları ve istihdama katılmaları için daha fazla destek sağlanması hedefleniyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, engelli ve eski hükümlü vatandaşların ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.