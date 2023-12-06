Hastanenin Büyük Sorunu Çözüme Kavuştu: Yeni Ultrason Cihazı Müjdesi!

Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi, geçtiğimiz aylarda yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı atamasının ardından büyük bir sorunla karşı karşıyaydı. Hastanede bulunan Ultrason cihazının arızalı olması nedeniyle hastalar, farklı ilçe ve illere gitmek zorunda kalıyordu.

Ancak bu sıkıntılı duruma son vermek adına Ak Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, konuya bizzat el attı. Yeni bir Ultrason cihazının hastaneye kazandırılması için girişimlerde bulundu. Ve sonunda, Osman Zabun'dan hastanemize müjdeli haber geldi.

Artık Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanına başvuran hastalar, farklı hastanelere gitmek zorunda kalmayacak. Yeni Ultrason cihazıyla birlikte hastanemiz, daha kapsamlı ve hızlı sağlık hizmeti sunma imkanına kavuştu. Milletvekili Osman Zabun'un özverili çalışmaları, ilçe sakinlerini sevindiren bir gelişmeye vesile oldu.

Hastanemizin bu önemli eksikliği giderilerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşmaları sağlanmıştır. Osman Zabun'un öncülüğünde yapılan bu güzel adım, ilçe sağlık altyapısının güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Hastane personeli, yönetimi ve milletvekilimiz Osman Zabun'a teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz!