Eğirdir'de Birinci Kültür Şenliği: Halk Oyunları ve Optimist Yarışlarıyla Coşku

Eğirdir'de Birinci Kültür Şenliği: Halk Oyunları ve Optimist Yarışlarıyla Coşku
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Eğirdir'de Birinci Kültür Şenliği: Halk Oyunları ve Optimist Yarışlarıyla Coşku
Eğirdir İlçe Kaymakamlığı, belediye ve ilgili daire müdürleriyle yüksek okulların işbirliğiyle düzenlenen birinci kültür şenliği, kuşaklar arası kültür paylaşımını hedefleyerek renkli bir etkinlikle başladı.
Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, ilçe gençlik ve spor müdürü Hakan Çelebioğlu, Eğirdir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Jale Gözübenli, yelken sporcuları ve ailelerinin katıldığı şenlik, limanda gerçekleştirildi. Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale Gözübenli'nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geçmişten geleceğe taşınması gereken yerel kültürel değerlerin ve geleneklerin kuşaklar arasında aktarılmasını amaçlıyor.
Gözübenli'nin konuşmasında vurguladığı gibi, milli ve yerel kültürün korunması ve yaşatılması, kuşaklar arası iletişim ve paylaşım ile mümkün olabilir. Etkinlik, sadece geleneksel halk oyunları ve müzikleri sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda genç nesil için önemli bir kültürel bilinci ve deneyimi paylaşma platformu oluşturuyor.
Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran'ın verdiği start ile Antalya Akdeniz Spor Kulübü ve Eğirdir Yelken Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk müsabakası ise etkinliğin en heyecanlı anlarından birini oluşturdu. Optimist yarışlarının ardından dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Bu kültür şenliği, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.
 
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Eğirdir'de Birinci Kültür Şenliği: Halk Oyunları ve Optimist Yarışlarıyla Coşku
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