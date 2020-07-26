EN TATLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRES SEDAT ÖZ GURME!

TÜRKİYE'NİN YÖRESEL VE NATUREL LEZZETLERİ SEDAT ÖZ GURME'DE

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları tatlı bir alışveriş telaşı sardı. Bayram yaklaştıkça çarşı pazardaki hareketlilik iyiden iyiye arttı. Haliyle bayram şekerleri de tezgâhlardaki yerini aldı. Isparta'da Sedat Öz Gurme'de hazırlıklar tamamlandı.Şeker, draje, çikolata ve bayramlık hazır tatlılar, tepsi tatlılar ,şölen marka şeker çeşitleri rengarenk görünümleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor.Isparta'da Organik ve natürel gıda ürünlerini doğrudan üreticiden tüketiciye sunan Sedat Öz Gurme'de ; Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Sucuk,Pastırma,,Şekerleme, Lokum , Baharat çeşitlerini en taze ve sağlıklı olarak bulabilirsiniz.Ödüllü karakovan balı,arı sütü,polen, propolis, kurutulmuş organik gıdalar,ev salçası,turşular,konserveler ve onlarca besin değeri yüksek gıda ürünleri,taze ve hesaplı yumurta seçenekleri yine bu adreste satışa sunuluyor.ve üzeri siparişler için hemen arayabilir yada whatsapp üzerinden mesajla ulaşabilirsiniz. Gıda siparişleriniz en kısa sürede araçla kapınıza kadar geliyor.