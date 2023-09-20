Ahilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Huzurevi Sakinlerine Saç ve Yüz Bakımı

Ahilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Huzurevi Sakinlerine Saç ve Yüz BakımıIsparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Isparta Berberler ve Kuaförler Odası, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde huzurevi sakinlerine ücretsiz saç ve yüz bakımı hizmeti sundu. Ahilik Haftası, bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor ve çeşitli etkinliklerle değerlendiriliyor.Huzurevi sakinlerine yapılan bu özel hizmet kapsamında Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, huzurevi ziyaretlerinde yaşlılarla sohbet etti. Tural, aynı zamanda Huzurevi Müdürü Alperen Sözen'den huzurevinde sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.Başkan Tural, bu etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "18-24 Eylül tarihleri arasında Ahilik Haftası etkinliklerini sürdürüyoruz. Bugün huzurevinde yaşayan amca ve teyzelerimizi ziyaret ediyoruz. Berberler Odası tarafından saç ve yüz bakımları ücretsiz olarak yapılıyor. Yaşlılarımız bizim değerlerimizdir. Onların mutluluğu ve huzurlu olmaları bizim için çok önemli. Ayrıca Huzurevi yöneticilerine de teşekkür ediyoruz" dedi.Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay ise bu etkinliği geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirterek, yaşlıların saç ve kişisel bakımlarını yaparak mutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca, Ahilik Haftasını kutlayarak, berberler, kuaförler ve tüm halkın bu özel haftasını tebrik etti.Huzurevi Müdürü Alperen Sözen de bu güzel etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, tüm esnafın Ahilik Haftasını kutladı.Ahilik Haftası, esnaf ve sanatkarlar için önemli bir gelenek ve kültürel bir etkinlik olarak her yıl kutlanıyor. Bu etkinlikler, yaşlıların yaşamlarına küçük bir dokunuşla renk katıyor ve toplumun değerli yaşlılarına olan saygıyı gösteriyor.