Ispartalı Hayırsever işadamı Hasan Köse vefat etti Isparta’nın hayırsever işadamlarından Modülmer Fabrikası Sahibi Hasan Köse vefat etti. Cenazesi Cuma Namazına müteakiben Mimar Sinan Camii’nden kaldırılacak.
Isparta haberleri sayfamızdan Isparta ile ilgili günün son dakika haberlerini görebileceğiniz gibi, Isparta ilçelerindeki en güncel gelişmeleri anlık olarak haber sitemizden takip edebilirsiniz.
Isparta'nın en detaylı haberleri, son dakika gelişmeleri, Ajans haberleri Isparta'nın yerel haber sitesi ispartahaber.com.tr'de