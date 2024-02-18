

"Çalışanlara Yasal Haklarını Hatırlatma Zamanı: İzin Günlerinde Çalışanlara Binlerce Lira Ödeme!"

Özel sektör çalışanları, işverenlerin bazı durumlarda izin günlerinde çalıştırdığı ancak ödeme yapmadığı durumlarla karşılaşıyor. İş Kanunu'na göre izin günlerinde çalıştırılan her çalışana, mesai dışında çalışmış gibi ödeme yapılması gerekiyor. Çalışanlar bu haklarını bilmezse binlerce lira alacaklarını kaybedebilir. Avukatlar, işverenlerin bu ihlalleri halinde ciddi cezalarla karşılaşabileceklerini hatırlatıyor.**

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