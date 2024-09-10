Emekliye 18 Bin TL Ödeme Fırsatı: Detaylar Belli Oldu

Emekliler için Eylül 2024 maaş ödeme takvimi ve ek fırsatlar açıklandı. SGK'nın duyurularına göre, Türkiye genelindeki 16 milyon emekli, Eylül ayında maaş ödemelerini alırken, bu ay ayrıca promosyon imkanlarından da yararlanabilecekler. İşte detaylar:

SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Ödeme Tarihleri

SSK emeklileri maaşlarını 17-25 Eylül tarihleri arasında alacak.

maaşlarını 17-25 Eylül tarihleri arasında alacak. BAĞ-KUR emeklileri ise 26-28 Eylül tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görebilecek.

ise 26-28 Eylül tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görebilecek. Ödeme günleri hafta sonuna denk geldiğinde, Cumartesi ödemeleri Cuma'ya, Pazar ödemeleri ise Pazartesi'ye çekilecek.

18 Bin TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı

Eylül ayında emekliler maaşlarının yanı sıra bankaların sunduğu promosyon avantajlarından da faydalanabilecek. Bankalar, Temmuz ayında yapılan maaş zammı sonrası promosyon tutarlarını güncelledi. Emeklilere sunulan promosyon miktarları şöyle:

En düşük promosyon : 8.000 TL

: 8.000 TL En yüksek promosyon: 18.000 TL

Ek Avantajlar

Bankalar, emeklilere düşük faizli kredi, faizsiz nakit avans, ve aidatsız kredi kartı gibi ek avantajlar sunuyor. Bu fırsatlar 1-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Promosyon ödemeleri ve kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak isteyen emekliler, bankaların resmi internet sitelerinden detayları öğrenebilirler.