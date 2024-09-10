Emeklilere Ek Gösterge Zammı ve İntibak Düzenlemesi Yolda

Milyonlarca emekli, Ocak 2025'te açıklanacak maaş zammını beklerken, yeni bir müjde gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 sonrası emekli olanlara yönelik intibak düzenlemesiyle maaşlarda önemli iyileştirmeler yapılacağını duyurdu. Bu düzenleme, maaşlarda adil bir denge sağlamayı hedefliyor.

Emeklilerin Beklentileri

Hükümetin enflasyonla mücadele programı doğrultusunda, Ocak ayında emeklilere düşük bir zam yapılması bekleniyor. Ancak TÜED, özellikle 2008 sonrası emeklilerin maaşlarındaki kayıpların giderilmesi gerektiğini vurguluyor. TÜED Başkanı Ergün, yıllar içinde emekli maaşlarının büyük farklılıklar gösterdiğini, bu durumun eşitlik ilkesini zedelediğini belirtti.

Düzenlemenin Önemi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de emeklilik sisteminin daha adil bir hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. İntibak düzenlemesi, bir zam değil, maaşlar arasındaki farkları gideren bir eşitlik düzenlemesi olarak görülüyor. Eğer bu düzenleme kabul edilirse, emekli maaşları yeniden hesaplanacak ve ek gösterge zammı yansıtılacak.

Bu gelişme, milyonlarca emekli için umut verici bir adım olarak görülüyor ve emekliler, intibak düzenlemesinin yasalaşmasını dört gözle bekliyor.