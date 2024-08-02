Emeklilere Özel İndirim! SGK ve 13 Banka İş Birliği Yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı yapıldı. SGK'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına müreffeh bir hayat sunmak adına kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle yapılan istişareler sonucunda bu iş birliği protokolünü oluşturduklarını söyledi.

Aydın, "Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj ve fırsatlar oluşturduk. emekliler.gov.tr diye bir sitemizi de hayata geçirdik. Oraya girerek, nerede hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, fırsat ve kolaylık sağlandığını görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Emekli Masası ve Dijital Kimlik Kartları

Her ilde SGK merkezlerinde kurulan emekli masalarıyla emeklilere rehberlik yapıldığını belirten Aydın, "Bugün 81 ilimizde 4 bin 123 firmayla indirim avantaj protokolü yaptık." dedi. Ayrıca, emekli dijital kimlik kartları, TROY ve bankaların da emekli banka ve kredi kartları oluşturduklarını bildiren Aydın, bu kartlar üzerinden söz konusu fırsatların hayata geçirildiğini anlattı.

TROY'un İşlem Hacmi Arttı

SGK Başkanı Raci Kaya, "Emekliler Yılı" kapsamında emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bankaların, emekliler için hızlı bir şekilde sürece dahil olduklarını ve özel indirim ve ayrıcalıklarla emeklilere katkı sağlamak için canı gönülden çalıştıklarını ifade etti.

Bankaların Katkısı

Bankalar adına konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, emeklilerin finansal ihtiyaçları için en doğru çözümleri üretmeye odaklandıklarını belirtti. Sağlık, "Orta Vadeli Program'da yer alan stratejiler çerçevesinde düzenleyici otoriteler, BKM ve bankacılık sektöründe milli kart şeması TROY'un ikinci çeyrekteki işlem hacmini önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1200 oranında arttırdık. Ülkemizde aynı dönemde toplam kartlı alışveriş hacim artışı yüzde 103 olarak gerçekleşmiştir. Güç birliği yaptığımızda belirlenen hedeflere ulaşabilme potansiyelimizi ifade etme yönünden anlamlı bir gösterge olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bankalar ve Avantajları

Programın ardından, bankaların temsilcilerine hediye takdimi yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi. Yapılan iş birliğiyle bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

İş birliği protokolleri yapılan bankalar şunlardır: