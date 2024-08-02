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Elden Ödeme Yasak! 1 Güne 40 Bin Lira Ceza

Elden Ödeme Yasak! 1 Güne 40 Bin Lira Ceza
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Elden Ödeme Yasak! 1 Güne 40 Bin Lira Ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtdışılığın ve yabancı işçilerin yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. SGK, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda en az 40 bin lira para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, kayıtdışı istihdamla mücadelede geniş katılımlı bir iletişim ağı kurulması planlanıyor. Bu ağda SGK’nın tüm taşra teşkilatının yanı sıra yerel medyanın da süreçte görev alması hedefleniyor.

Sigortasız Çalıştırmaya Yüksek Ceza

SGK, hazırladığı bilgilendirme kapsamında kayıtdışı işçi istihdam eden işverenlerin yüksek idari para cezaları ile karşılaşacağını vurguladı. Bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 yılı için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanabileceğini belirtti. Ayrıca, bildirilmeyen çalışmalara ait primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği uyarısında bulundu.

Primlerin 5 Katı Ceza

Kayıtdışı işçi çalıştıran firmalar, iş kazası yaşanması durumunda adli ve ağır idari sorumluluk altına girecek. SGK, "Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti, ödeyeceğiniz primin yaklaşık 5 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilebilir. Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir." ifadelerini kullandı.

Elden Ödeme Yasağı

SGK, çalıştırılan işçilerin meslek kodlarının, fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Aksi halde işçi başına asgari ücretin onda biri kadar ceza kesileceğini belirtti. Ayrıca, 5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde işçilere yapılan ücret ödemelerinin banka aracılığı ile yapılması gerektiğini ve elden ödeme yapılamayacağını açıkladı.

Yabancı İşçilere Yüksek Ceza

Türkiye’de çalışan yabancıların yanı sıra, mesleki eğitim gören ve staj yapan yabancıların da fiilen çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini vurgulayan SGK, çalışma izni bulunmayan her bir yabancı için 56 bin lira ceza kesileceğini kaydetti. Buna göre, izinsiz şekilde kendi başına çalışan yabancıya da 45 bin lira ceza verilecek.

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