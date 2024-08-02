Faturalar İçin Yeni Düzenleme: Düzenli Ödeme Yapanlardan Güvence Bedeli Alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicilere yönelik planladığı değişiklikler kapsamında yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. EPDK, fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmamasını planlıyor. Bu değişiklik, elektrik piyasasında şeffaflığın ve kayıp kaçakla mücadelede caydırıcılığın artırılması amacıyla yapılıyor.

EPDK, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı 11 Temmuz'da resmi internet sitesinden kamuoyu görüşüne açmıştı. 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelen görüşler toplandı. Şimdi ise EPDK'nin taslağa yönelik nihai kararını vermesi bekleniyor.

Elektrik piyasasında yapılacak bu iyileştirme ile sektörde daha adil ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Yeni Tedbirler Caydırıcı Olacak

Taslak çalışma kapsamında planlanan değişiklikle, kayıp kaçak elektrik kullanımına yönelik caydırıcı tedbirler hayata geçirilecek. Kaçak miktarın tespiti ve önlenmesinde teknolojik imkan ve veri kullanımı artırılacak. Kaçak elektrik tespiti, tahakkuku, faturalandırma ve tahsil aşamalarında dağıtım şirketlerinin uygulamalarındaki eksiklikler giderilerek tüm süreçlerde uygulama birliği sağlanacak.

Düzenli Ödeyenlerden Güvence Bedeli Alınmayacak

Fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Perakende satış sözleşmeleri dijital ortamda aboneye iletilerek sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının da önüne geçilecek.

Kaçak Kullanıma Karşı Tedbirler Artırılacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, taslak düzenlemenin bazı operasyonel değişiklikleri ve süreç iyileştirmelerini içerdiğini belirterek, özellikle kaçakla mücadele, sayaç okuma ve faturalama süreçlerindeki belirsizliklerin giderilmesiyle uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Erdeniz, değişiklik hayata geçtiğinde sürekli iyileştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçileceğine dikkat çekerek, sektörde şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçleneceğini ifade etti. Kaçak elektrik kullanımını azaltılmaya yönelik önlemlerin piyasanın daha adil ve düzenli işlemesine katkı sunacağını belirtti. Ayrıca, tespit ve tahakkuk işlemlerinin belirli standart ve teknolojik imkanlar kullanılarak yapılmasının önemini vurguladı.

Sektörde Dijitalleşme Yaygınlaşacak

Sayaç okuma ve faturalama süreçlerindeki iyileştirmelerin tüketici güvenini artıracağını söyleyen Erdeniz, elektronik posta gibi dijital yöntemler yoluyla bildirim yapılabilmesine izin veren dijital çözüm süreçlerinin tüketicilerin en çok faydalanacağı değişiklikler olduğunu belirtti. Fatura ve bildirimlerin elektronik yolla yapılması dijitalleşmenin yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak.

Erdeniz, yönetmelikte yer alan güvence bedellerinin taksitlendirilmesi ve belirli tüketici gruplarına sağlanan ek korumaların ise mali yüklerin daha yönetilebilir hale gelmesine imkan sağlayacağını söyledi. Söz konusu taslak düzenlemelerin sektör tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Erdeniz, "Taslağın daha da geliştirilmesine yönelik olarak sektör olarak öneri setimizi hazırlıyoruz. Amacımız, elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz ve kaliteli olarak sürdürülmesini sağlamak" dedi.

Erdeniz, düzenli ödeme yapan mesken abonelerinden güvence bedeli alınmamasının tüketici memnuniyetini artırma, ödeme disiplinini teşvik etme ve müşteri bağlılığını güçlendirme amacı taşıdığını sözlerine ekledi.