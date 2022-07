Emekliye promosyon müjdesi! 2 bin 250 liralık artış

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 42.35’lik artışla birlikte bankalar promosyon yarışına girdi. Bankalar emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6 bin 250 liraya varan promosyon fırsatı sunuyor.

Bankaların promosyon yarışı emekli maaşlarına gelen zamların ve en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liraya çıkmasının ardından iyice kızıştı.Emeklilerin yeni kampanyadan faydalanmak için bankaya ‘güncelleme’ talebiyle başvurmaları gerekiyor. Bu durumda banka, daha önce yaptığı promosyon ödemesini yeni ödemeden düşerek yeni bir rakam belirliyor.3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir.Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.Mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran- 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyanlar 5 bin TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik emekli tanıdığını getiren İş Bankası müşterilerine, 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan veriliyor.Emekli maaşını bankaya taşıyanlar 5 bin TL’ye varan cazip ‘nakit promosyon’ fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği ‘yakınını getir’ kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca TEB’e davet ettikleri ve maaşını TEB’e taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL, toplamda 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabilecekler.Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL’ye kadar ise 3 bin 500 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca 5 emekli arkadaşını daha ING’li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını elde ediyor. Kampanyadan 7 Temmuz- 31 Ağustos arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.Bankayı tercih eden emekliler, 5 bin 250 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı kampanyasından 31 Temmuz’a kadar yararlanabiliyor. Emekliler bir aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 3 bin 500 TL, 1.500 TL-2 bin 499 TL arasındaysa 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 5 bin TL nakit promosyon kazanıyor. Ayrıca maaşını Yapı Kredi’ye taşıyanlar, 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor. Ayrıca emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayanlar, her bir kişi için 250 TL, toplamda ise 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül kazanabiliyor.Türkiye Finans Katılım Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 3 bin 500 TL’ye varan tutarda promosyonun yanı sıra emekli maaş müşterisinin referans olacağı her bir emekli tanıdıkları için 250 TL ve toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar devam edecek.SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı’ndan aldığı emekli maaşını 1 Temmuz- 31 Temmuz tarihleri arasında Akbank’a taşıyan müşterilere 3 bin 500 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca maaş yatmadan 2 gün önce yüzde sıfır faizle para çekme avantajı sağlıyor.Banka emeklilere 5 bin TL’ye varan promosyon veriyor. Ayrıca banka emekli müşterilerine yurtiçi diğer tüm banka ATM’lerinden ayda iki kere ücretsiz para çekme hakkı da sunuyor.Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 2 bin TL’ye varan promosyon sağlıyor. Banka ayrıca emekli müşterilerine, avantajlı faiz oranıyla 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı ve eve teslim maaş uygulaması sunuyor.