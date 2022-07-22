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81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ: YASAKLAR GELDİ

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ: YASAKLAR GELDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2022 19:09
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'orman' genelgesi

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, valiliklere 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderdi.

içişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Başkanlığın valiliklere gönderdiği “Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler” konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı. Buna göre:
Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanacak.
Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

DEVRİYELER SIKILAŞTIRILACAK
Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri etkilenebilecek alanlar belirlenerek, bu alanların yetkilisine kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak. Toplumsal ve bireysel tedbirler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılacak.

KRİTİK YERLERE YANGIN EMNİYET YOLU YAPILACAK
Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın
tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; sahiplerince bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılacak.

HAVA ARAÇLARININ SU ALMA YERLERİ PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLECEK
Orman yangınlarına özellikle havadan yapılacak müdahalelerde helikopter gibi hava unsurlarının su alma yerlerinin su doluluk seviyesinin periyodik olarak kontrol edilecek varsa ihtiyaç duyulan alanlarda yeni su alma noktaları yapılacak.
Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman idaresi, askeri birlikler, kolluk birimleri vb. kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacak, araç/ekipman ihtiyacı gözden geçirilerek tamamlanacak.
Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar tehlike ve risklere karşı bilgilendirilecek. Orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak birimlerin en hızlı müdahale edecek şekilde personel, araç, ekipman vb. tüm hazırlıklılarını ivedi olarak tamamlamaları sağlanacak. Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü diğer tedbirler ivedilikle alınacak.

YANGINA MÜDAHALE TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI KAPSAMINDA OLACAK
Önleyici tedbirlerin uygulanması aşaması ve yangınlara müdahale aşamasında AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetler gerçekleştirilecek.
Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekiplerin Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edilecek. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonunun Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilecek.
 
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