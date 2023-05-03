Emekli ve memurlar için önemli bir konu olan maaş zammı için son veriler açıklandı. Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memurların 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon oranına göre zam alacaklar ve bu oran yüzde 15,22 olarak belirlendi.
Ocak 2023'te memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 olarak belirlenmişti. Temmuz 2023'te ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 olacak. 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 7,08 olarak belirlendi ve 4 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,08 olacak.
Ocak 2023'te memur taban aylığı 11,848 TL iken, 4 aylık zam sonrası bu rakam 13,398 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, Ocak 2023'te memur emeklisi taban aylığı 7,901 TL iken, 4 aylık zam sonrası bu rakam 8,934 TL'ye yükseldi.
6 aylık enflasyon tahminine göre (yüzde 19,18) memur taban aylığı 14,120 TL, memur emeklisi taban aylığı ise 9,416 TL olacak. Bu veriler emekli ve memurların maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.
Ocak 2023'te memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 olarak belirlenmişti. Temmuz 2023'te ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 olacak. 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 7,08 olarak belirlendi ve 4 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,08 olacak.
Ocak 2023'te memur taban aylığı 11,848 TL iken, 4 aylık zam sonrası bu rakam 13,398 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, Ocak 2023'te memur emeklisi taban aylığı 7,901 TL iken, 4 aylık zam sonrası bu rakam 8,934 TL'ye yükseldi.
6 aylık enflasyon tahminine göre (yüzde 19,18) memur taban aylığı 14,120 TL, memur emeklisi taban aylığı ise 9,416 TL olacak. Bu veriler emekli ve memurların maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.