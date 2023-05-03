Emekli ve memurlar için önemli bir konu olan maaş zammı için son veriler açıklandı. Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası emekli ve memurların 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon oranına göre zam alacaklar ve bu oran yüzde 15,22 olarak belirlendi.

Ocak 2023'te memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 olarak belirlenmişti. Temmuz 2023'te ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 olacak. 4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 7,08 olarak belirlendi ve 4 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,08 olacak.

Ocak 2023'te memur taban aylığı 11,848 TL iken, 4 aylık zam sonrası bu rakam 13,398 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, Ocak 2023'te memur emeklisi taban aylığı 7,901 TL iken, 4 aylık zam sonrası bu rakam 8,934 TL'ye yükseldi.

6 aylık enflasyon tahminine göre (yüzde 19,18) memur taban aylığı 14,120 TL, memur emeklisi taban aylığı ise 9,416 TL olacak. Bu veriler emekli ve memurların maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.