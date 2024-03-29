Emekli Promosyonlarında Zam Yapıldı: Özel Bankalar İlk Adımı Attı

Emeklilere yönelik kampanyalarda çift maaş alanlara ayrı promosyonlar sunulurken, özel bankalar müşterilerine avantajlı fırsatlar sunuyor. İş Bankası ve Garanti Bankası, öne çıkan bankalar arasında yer alıyor.

İş Bankası, SGK emeklilerine özel bir promosyon ve ayrıcalık paketi sunuyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya ilk emekli maaşını bu bankadan alan SGK emeklileri, 12 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyorlar. Ayrıca, İş Bankası'nda emekli maaşı alanlara özel birçok ayrıcalık sunuluyor.

Garanti BBVA da emeklilere özel bir kampanya başlatıyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyorlar. Emeklilerin bu avantajlardan faydalanabilmesi için basit adımları gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bu promosyonlar ve ayrıcalıklar, emeklilerin mali durumlarını güçlendirerek yaşam standartlarını yükseltmelerine olanak sağlıyor. Bankaların sunmuş olduğu bu fırsatlar, emeklilik dönemindeki vatandaşlara önemli bir destek ve rahatlık sağlıyor.