Japon Diyetisyenin Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladığı Besinler

Sağlıklı ve uzun bir yaşam için Japon mutfağının sunduğu besinler oldukça değerlidir. Japon diyetisyen Asako Miyashita, uzun ömürlü bir yaşamın sırrını açıklarken, Japonların sıkça tükettiği besinleri paylaştı.



Sağlıklı ve uzun bir yaşam için Japon mutfağının sunduğu besinler oldukça değerlidir. Japon diyetisyen Asako Miyashita, uzun ömürlü bir yaşamın sırrını açıklarken, Japonların sıkça tükettiği besinleri paylaştı.

Tatlı Patates: Tatlı patates, antioksidan açısından zengin olup kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Özellikle mor renkli tatlı patatesler tercih edilir ve atıştırmalık veya tatlı olarak tüketilir. Balık: Özellikle yağ oranı yüksek balıklar olan somon ve ton balığı gibi balıklar, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar kan basıncını düşürmeye, trigliserit seviyelerini azaltmaya ve inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olabilir. Daikon Turpları: Daikon turpları, soğuk algınlığını önlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. İçerdikleri C vitamini ile virüslere ve mikroplara karşı doğal bir koruma sağlarlar. Japon mutfağında kök sebzeler önemli bir yer tutar ve turp gibi sebzeler sıkça tüketilir.



Ayrıca, havuç, şalgam, pancar ve yaban havucu gibi kök sebzeler de sağlık açısından oldukça değerlidir ve Japon mutfağında sıkça kullanılır.

Bu besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, sağlıklı ve uzun bir yaşam için önemli bir adım olabilir. Japon mutfağının sağlıklı beslenme prensiplerinden ilham alarak, benzer besinleri tercih etmek de sağlıklı yaşamı destekleyebilir.