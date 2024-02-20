Faturalar zamlanacak

Doğalgaz Faturalarındaki Değişiklik ve Ücretsiz Doğalgaz Bedeli Hakkında Bilgilendirme

Geçtiğimiz yıl alınan bir karar doğrultusunda, her haneye ücretsiz verilen 25 metreküp doğalgazın artık faturalara yansıtılacağı belirtiliyor. Bu kararın, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı ve doğalgaz faturalarına 25 metreküplük tüketim bedelinin eklenerek 150 TL'lik bir artışa neden olacağı ifade ediliyor.

Buna göre:

Ücretsiz doğalgaz bedeli aylık 151,75 TL'ye,

Yıllık ise 1821 TL'ye denk geliyor.

Bu durumda, konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacının yaklaşık 25 metreküp kısmının bir yıl boyunca ücretsiz olacağı öngörülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya göre, doğalgaz fiyatlarında şu an için bir zam beklenmemekte. 31 Mart seçimleri öncesinde enerji fiyatlarıyla ilgili herhangi bir zam beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

Bu doğalgaz faturalarındaki değişikliklerin, vatandaşların bütçelerini etkileyeceği ve konut sahiplerinin dikkatle takip etmeleri gereken bir gelişme olduğu belirtiliyor.