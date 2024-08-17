Emlak Vergisinde Şok Karar: 2025 Mali Maliyetler Açıklandı

16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85) ile 2025 yılı için belirlenen inşaat metrekare maliyetleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, emlak vergisi hesaplamalarında kullanılacak yeni maliyetleri detaylandırıyor.

İnşaat Metrekare Maliyetleri:

Çelik Karkas Binalar:

Lüks İnşaat: 15.911 TL (asgari) – 16.967 TL (azami)

15.911 TL (asgari) – 16.967 TL (azami) 1. Sınıf İnşaat: 10.516 TL (asgari) – 11.346 TL (azami)

10.516 TL (asgari) – 11.346 TL (azami) 2. Sınıf İnşaat: 6.978 TL (asgari) – 7.687 TL (azami)

6.978 TL (asgari) – 7.687 TL (azami) 3. Sınıf İnşaat: 4.707 TL (asgari) – 5.235 TL (azami)

4.707 TL (asgari) – 5.235 TL (azami) Basit İnşaat: 1.938 TL (asgari) – 2.361 TL (azami)

Betonarme Binalar:

Lüks İnşaat: 9.348 TL (asgari) – 10.592 TL (azami)

9.348 TL (asgari) – 10.592 TL (azami) 1. Sınıf İnşaat: 5.960 TL (asgari) – 6.548 TL (azami)

5.960 TL (asgari) – 6.548 TL (azami) 2. Sınıf İnşaat: 3.817 TL (asgari) – 4.534 TL (azami)

3.817 TL (asgari) – 4.534 TL (azami) 3. Sınıf İnşaat: 2.693 TL (asgari) – 3.221 TL (azami)

2.693 TL (asgari) – 3.221 TL (azami) Basit İnşaat: 1.372 TL (asgari) – 1.938 TL (azami)

Yığma Kagir Binalar:

Lüks İnşaat: 7.440 TL (asgari) – 7.981 TL (azami)

7.440 TL (asgari) – 7.981 TL (azami) 1. Sınıf İnşaat: 4.956 TL (asgari) – 5.228 TL (azami)

4.956 TL (asgari) – 5.228 TL (azami) 2. Sınıf İnşaat: 3.243 TL (asgari) – 3.395 TL (azami)

3.243 TL (asgari) – 3.395 TL (azami) 3. Sınıf İnşaat: 2.421 TL (asgari) – 2.520 TL (azami)

2.421 TL (asgari) – 2.520 TL (azami) Basit İnşaat: 769 TL (asgari) – 799 TL (azami)

Yeni düzenleme ile inşaat maliyetleri, emlak vergisi hesaplamalarında dikkate alınacak ve mülk sahiplerini doğrudan etkileyecek.