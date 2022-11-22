Bugün, 22.11.2022 09:14
Isparta
°C
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
ISPARTA HABER AJANSI
BIST
4570.32
%0
EURO
19.1095
%0.18
Altın
1043.293
%0.24
USD
18.6277
%0.04
ISPARTA
SON DAKİKA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
ISPARTA
35 yaş üstü kadınlar öğretim kontenjanı geliyor
35 yaş üstü kadınlar öğretim kontenjanı geliyor
ISPARTA
Tarih:
21.11.2022 23:01
G.Tarihi:
21.11.2022 23:09
250359 Okunma
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
Üniversiteye girecek kadınlar için ek kontenjan hazırlığı
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 35 yaş üstü kadınların ayrı bir kulvarda yüksek öğretime katılabileceği şekilde bir kontenjan çalışması yaptıklarını söyledi.
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
HAYDİ ISPARTA MAÇA! HEDEF 10 BİN TARAFTAR
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
,
,
,
,
,
,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam
ÇOK OKUNANLAR
Isparta Diş Hekimlerinin büyük başarısı
15 Kasım 2022
Orman ve Ekosistem Zirvesi-Fuarına katıldılar
15 Kasım 2022
Isparta Diş Hekimlerinin büyük başarısı
15 Kasım 2022
KÖYDEN KENTE GÖÇÜ ÖNLEME ADINA DESTEKLER DEVAM EDİYOR
17 Kasım 2022
Isparta’nın ALTIN Çocukları
15 Kasım 2022
GÜNÜN SON DAKİKA HABERLERİ VE MANŞETLERİ
15 Kasım 2022
Isparta'nın en güzel balıkçı limanına hoş geldiniz
20 Kasım 2022
Isparta'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Paneli
17 Kasım 2022
Isparta'da doğal fermente sucuk için adres Halk Et
15 Kasım 2022
Zehir tacirlerine geçit yok! Isparta Jandarma'dan operasyon
21 Kasım 2022
Isparta lavantada da iddialı olmak istiyor - Son Haberler
17 Kasım 2022
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON: DEDEKTÖR KÖPEK MİLON'DAN KAÇMADI
18 Kasım 2022
Mucize Bitki Safran Isparta Aksu'yu Sevdi
15 Kasım 2022
HAYDİ ISPARTA MAÇA! HEDEF 10 BİN TARAFTAR
21 Kasım 2022
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
19 Kasım 2022
Isparta'da safranın kilosu 100 bin liradan satılıyor - En Son Haber
17 Kasım 2022
ISPARTA 16 KASIM 2022 DÜNYA KOAH GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ
17 Kasım 2022
ISPARTA'DA SİBER SUÇLARA GEÇİT YOK!
18 Kasım 2022
ISPARTA YUNUS EKİPLERİ SUÇA GEÇİT VERMİYOR
18 Kasım 2022
Başkan Tural’dan Cemevi’ne ziyaret
19 Kasım 2022
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2022 ISPARTA HABER AJANSI. Tüm hakları saklıdır
ISPARTA HABER, ısparta haber, isparta haber, ısparta haber siteleri, son dakika, haber ajansları Isparta, ısparta son dakika haberleri ISPARTA HABER AJANSI - Isparta, ısparta son dakika haberleri
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Isparta Haber
/
isparta haber