Türkiye’nin Erişkin Ebstein Anomalisine Yönelik İlk Üç Boyutlu Ameliyatı Gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, Türkiye’de erişkin yaşta Ebstein anomalisine yönelik yapılan ilk 3 boyutlu ameliyat gerçekleştirildi. Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Erdoğan İbrişim, “200 bin canlı doğumda bir görülen, son derece nadir bir hastalıktır. Bizler bu ameliyatı başarı ile gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.Prof.Dr. İbrişim konuyla ilgili şu bilgileri verdi, “41 yaşında bayan hastamız çarpıntı, nefes darlığı, çabuk yorulma şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Kardiyoloji kliniğince Ebstein anomalisi (doğuştan kalp hastalığı) tanısı aldı. Tarafımızca da değerlendirilen hastaya ameliyat kararı verildi. Ebstein anomalisi 200.000 canlı doğumda bir görülen, son derece nadir bir hastalıktır. Hastalıkta sağ karıncık ile kulakçık arasındaki kapakta anomali mevcuttur. 3 yaprakçıklı kapakta 2 yaprakçığın gerekenden daha aşağıda yer alarak şiddetli yetmezliğe neden olmaktadır. Yetmezlik sonucu sağ kalp ileri derecede bozularak hastanın yaşam konforunu ve süresini kısıtlamaktadır. Hastamıza 3 boyutlu ameliyat prosedürü (cone rekonstrüksiyonu) planladık. Bu prosedür diğer tekniklere göre hastanın normal fizyolojisine daha çok uymakta ve çalışma şekli ile daha fonksiyonel olmaktadır. Hastamızı operasyon sonrası gayet sağlıklı ve mutlu bir şekilde takibini yaparak taburcu ettik. Türkiye’de erişkin yaşta Ebstein anomalisine yönelik yapılan ilk 3 boyutlu ameliyat olarak görmekteyiz. Bilimsel literatürü bakıldığında bu ameliyatın yapıldığını gösteren makale bulunmamaktadır. Biz de bu ameliyatı başarı ile gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz.”Tedavi için hastanemize il dışından gelen 41 yaşındaki Gönül Yaşartürk, hayata önem verilen bu klinikte çalışan başta Prof.Dr. Erdoğan İbrişim olmak üzere tüm ekibe sonsuz teşekkürlerini ilettiğini söyledi.