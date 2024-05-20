Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış Geliyor Ekonomistlerin Haziran ve Temmuz aylarına dikkat çektiği elektrik zammı ile ilgili korkulan gerçekleşti. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) yüklü miktarda zam talep etti. Elder Başkanı Barış Eldeniz, elektrik fiyatlarının 26 aydır değişmediğine dikkat çekerek zam talebini kamuoyuna duyurdu. Sübvansiyonlu Tarife ve Maliyetler Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerini temsil eden Elder Başkanı Barış Eldeniz, Türkiye'de elektrik tüketiminin yaklaşık yarısının sübvansiyonlu tarifeden faydalandığını belirtti. Elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde artırılması gerektiğini vurgulayan Eldeniz, bu durumun sürdürülebilir bir enerji piyasası için elzem olduğunu ifade etti.

Reuters'in aktardığı habere göre, Elder Başkanı Barış Eldeniz bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda, elektrik tüketimine sağlanan sübvansiyon yerine piyasadaki gerçek fiyatları yansıtan bir fiyat modeline geçilmesi gerektiğini belirtti. Elektrik maliyetlerinin artmasına rağmen fiyatların sabit kalmasının her geçen gün sübvansiyon ihtiyacını artırdığını söyleyen Eldeniz, "Gerçek maliyetine yaklaşacak fiyatlara yaklaşmamız, sürdürülebilir bir enerji piyasasına gelmemiz gerekmektedir" dedi. Artış Yüzde 195, Yansıyan Yüzde 10 Barış Eldeniz'in verdiği bilgilere göre, Ocak 2022'den itibaren tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 195 seviyesine ulaştı ancak konutlara satılan elektriğin fiyatı sadece yüzde 10 oranında arttı. Bu durum, elektrik fiyatlarının gerçek maliyetleri yansıtmakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Hakan Kara’dan Zam İçin Tarih Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, TÜFE ile birlikte elektrik fiyatlarının da doğru oranda arttığını gösteren bir grafiği paylaşarak, elektrik faturalarına kaçınılmaz olarak zam yapılacağını belirtti. Kara, elektrik fiyatlarına ciddi bir zam geleceğini ve bu zammın Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşeceğini söyledi.