Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış Geliyor

Elektrik Zammında Tarih Belli Oldu: Kaçınılmaz Artış GeliyorEkonomistlerin Haziran ve Temmuz aylarına dikkat çektiği elektrik zammı ile ilgili korkulan gerçekleşti. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) yüklü miktarda zam talep etti. Elder Başkanı Barış Eldeniz, elektrik fiyatlarının 26 aydır değişmediğine dikkat çekerek zam talebini kamuoyuna duyurdu.
Sübvansiyonlu Tarife ve MaliyetlerTürkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerini temsil eden Elder Başkanı Barış Eldeniz, Türkiye'de elektrik tüketiminin yaklaşık yarısının sübvansiyonlu tarifeden faydalandığını belirtti. Elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde artırılması gerektiğini vurgulayan Eldeniz, bu durumun sürdürülebilir bir enerji piyasası için elzem olduğunu ifade etti.
Reuters'in aktardığı habere göre, Elder Başkanı Barış Eldeniz bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda, elektrik tüketimine sağlanan sübvansiyon yerine piyasadaki gerçek fiyatları yansıtan bir fiyat modeline geçilmesi gerektiğini belirtti. Elektrik maliyetlerinin artmasına rağmen fiyatların sabit kalmasının her geçen gün sübvansiyon ihtiyacını artırdığını söyleyen Eldeniz, "Gerçek maliyetine yaklaşacak fiyatlara yaklaşmamız, sürdürülebilir bir enerji piyasasına gelmemiz gerekmektedir" dedi.