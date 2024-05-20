Isparta Tüm İş Güvenliği Eldivenleri Via'da....

Telefon:

Website:

Adres:

Via İş Güvenliği, iş yerlerinde güvenliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. Özellikle iş güvenliği eldivenleri konusunda lider olan firmamız, çeşitli iş kollarına ve ihtiyaçlara yönelik en kaliteli eldivenleri sunmaktadır. İşte Via İş Güvenliği’nin öne çıkan eldiven çeşitleri ve özellikleri:Yanmaz eldivenler, yüksek sıcaklıklara dayanıklı yapısıyla özellikle kaynak işleri, metal eritme ve dökümhaneler gibi yüksek ısılı ortamlarda kullanılır. Isıya dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve yangın riskini minimize eder.Nitril eldivenler, kimyasallara karşı yüksek direnç sağlayan, delinme ve aşınmaya karşı dayanıklı eldivenlerdir. Kimya laboratuvarları, boya işleri ve temizlik hizmetleri gibi alanlarda kullanılır. Alerji yapmayan nitril malzeme sayesinde cildi korur.Genel iş eldivenleri, çeşitli endüstriyel faaliyetlerde kullanılır. Dayanıklı yapısıyla elleri kesilme, ezilme ve aşınmalara karşı korur. Farklı malzemelerden üretilen çeşitleri mevcuttur.Elektrikçi eldivenleri, elektriksel yalıtım sağlayarak elektrikle çalışan profesyonellerin güvenliğini sağlar. Yüksek voltaja dayanıklı ve iletken olmayan malzemelerden üretilmiştir.Kimyasal eldivenler, asitler, bazlar ve çeşitli kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterir. Kimya endüstrisinde ve laboratuvarlarda sıklıkla kullanılır. Farklı kalınlıklarda ve uzunluklarda üretilir.Uzun ve kısa konç eldivenler, çalışma koşullarına göre farklı uzunluklarda koruma sağlar. Uzun konç eldivenler, bilek ve kolu da koruyarak ekstra güvenlik sağlar.Bulaşık eldivenleri, ev ve restoran mutfaklarında hijyenik bir şekilde çalışmayı sağlar. Sıvılara dayanıklı ve kaymaz yüzeyi ile rahat bir kullanım sunar.Ameliyat eldivenleri, steril şartlarda üretilmiş, ince ve hassas yapısıyla doktorların el becerilerini korurken hijyen sağlar. Lateks pudralı ve pudrasız çeşitleri mevcuttur.İnşaat eldivenleri, inşaat sahalarında çalışan işçilerin ellerini kesilme, delinme ve aşınmalara karşı korur. Dayanıklı malzemelerden üretilmiş ve uzun ömürlüdür.Deri yanmaz eldivenler, dayanıklılığı ve ısıya karşı koruma sağlamasıyla öne çıkar. Kaynak işleri ve yüksek sıcaklıklı çalışma ortamlarında idealdir.İtfaiyeci eldivenleri, yüksek ısılara, kesilmelere ve delinmelere karşı üstün koruma sağlar. Yanmaz ve su geçirmez özelliklere sahiptir.Alüminize eldivenler, ısı yansıtan alüminize kaplaması sayesinde yüksek sıcaklıklarda çalışmayı güvenli hale getirir. Metal işleme ve dökümhanelerde kullanılır.Poşet eldivenler, tek kullanımlık ve ekonomik eldivenlerdir. Gıda sektörü, temizlik hizmetleri ve kısa süreli işlemler için idealdir.Çelik spiral eldivenler, kesilmeye karşı maksimum koruma sağlar. Kesici aletlerle çalışanlar için mükemmel bir çözümdür. Çelik liflerle güçlendirilmiş yapısıyla dayanıklıdır.Via İş Güvenliği olarak, çalışanlarınızın güvenliği için en kaliteli eldivenleri sunuyoruz. İhtiyacınıza en uygun eldiveni seçmek ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.