Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Aranan Esnaf B.A. Yakalandı
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, adli makamlarca '10 yıl' hapis cezası ile aranan esnaf B.A., Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda yakalanmıştır.
Yakalanan B.A., Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Isparta Emniyet Müdürlüğü
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan, adli makamlarca '10 yıl' hapis cezası ile aranan esnaf B.A., Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucunda yakalanmıştır.
Yakalanan B.A., Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Isparta Emniyet Müdürlüğü