Adnan Oktar'a 8 Bin 658 Yıl Hapis Cezası Onandı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün elebaşı olan Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onayladı. 550 sayfalık gerekçeli kararla, Oktar ve örgüt üyeleri hakkındaki cezalar kesinleşmiş oldu. Örgüt üyeleri, cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi ve kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırıldı.

Esra Saraçoğlu'nun İfadesi

Dava sürecinde Adnan Oktar'ın 'kediciklerinden' Esra Saraçoğlu'nun ifadesi dikkat çekti. Saraçoğlu, cezaevinde moral ve motivasyon kaynağının Allah ve tevekkül olduğunu belirterek, sosyal medya fenomenleri Bahar-Candan kardeşlerin cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmelerini örnek gösterdi. Saraçoğlu, "Cezaevinde moral motivasyon verecek tek Allah'tır, tevekküldür. Ben nasıl yapayım. Bakın Candan Kardeşler girdi 35 kiloya düştü saldılar kızı, neden? Tevekkülsüz, imansız çünkü" şeklinde konuştu.

Adnan Oktar Davasının Gelişimi

11 Temmuz 2018'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar ve 176 kişi hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verilmişti. Operasyon sırasında Oktar'ın villasından ve A9 TV stüdyosundan birçok silah, çelik yelek, zırhlı araç ve tarihi eser ele geçirilmişti. Tutuklanmasının ardından Oktar, Silivri Cezaevi'ne ve daha sonra Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Mal varlıklarına el konulan Oktar’ın Kandilli'deki villası ve eklentilerindeki eşyalar TMSF'ye devredildi ve kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Mahkeme Süreci ve Karar

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 226 şüphelinin duruşmada bulunması istendi. İddianameye göre, Oktar için 870 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti. 11 Ocak 2021'deki duruşmada Oktar'a çeşitli suçlardan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve örgüt üyelerinin cezaları da eklenince toplam ceza 9 bin 803 yıl 6 aya çıktı. Yeniden yargılama sonucunda 17 Kasım 2022'de Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi. Bu cezalar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.