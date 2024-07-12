isparta-oto-ekspertiz

Adnan Oktar'a 8 Bin 658 Yıl Hapis Cezası Onandı

Adnan Oktar'a 8 Bin 658 Yıl Hapis Cezası Onandı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Adnan Oktar'a 8 Bin 658 Yıl Hapis Cezası Onandı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün elebaşı olan Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onayladı. 550 sayfalık gerekçeli kararla, Oktar ve örgüt üyeleri hakkındaki cezalar kesinleşmiş oldu. Örgüt üyeleri, cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi ve kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırıldı.

Esra Saraçoğlu'nun İfadesi

Dava sürecinde Adnan Oktar'ın 'kediciklerinden' Esra Saraçoğlu'nun ifadesi dikkat çekti. Saraçoğlu, cezaevinde moral ve motivasyon kaynağının Allah ve tevekkül olduğunu belirterek, sosyal medya fenomenleri Bahar-Candan kardeşlerin cezaevine girdikten sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmelerini örnek gösterdi. Saraçoğlu, "Cezaevinde moral motivasyon verecek tek Allah'tır, tevekküldür. Ben nasıl yapayım. Bakın Candan Kardeşler girdi 35 kiloya düştü saldılar kızı, neden? Tevekkülsüz, imansız çünkü" şeklinde konuştu.

Adnan Oktar Davasının Gelişimi

11 Temmuz 2018'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adnan Oktar ve 176 kişi hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verilmişti. Operasyon sırasında Oktar'ın villasından ve A9 TV stüdyosundan birçok silah, çelik yelek, zırhlı araç ve tarihi eser ele geçirilmişti. Tutuklanmasının ardından Oktar, Silivri Cezaevi'ne ve daha sonra Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Mal varlıklarına el konulan Oktar’ın Kandilli'deki villası ve eklentilerindeki eşyalar TMSF'ye devredildi ve kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Mahkeme Süreci ve Karar

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve 226 şüphelinin duruşmada bulunması istendi. İddianameye göre, Oktar için 870 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti. 11 Ocak 2021'deki duruşmada Oktar'a çeşitli suçlardan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve örgüt üyelerinin cezaları da eklenince toplam ceza 9 bin 803 yıl 6 aya çıktı. Yeniden yargılama sonucunda 17 Kasım 2022'de Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi. Bu cezalar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kiracılara Yeni Masraf
HGS'ye Büyük Zam
Ayhan Elektrik’ten Görüntülü Diafon Sistemlerinde Büyük Kampanya!
Maksimum Bilgisayar’da Gaming Masalar ve Küçük Ev Aletleri Satışta!
Adnan Oktar'a 8 Bin 658 Yıl Hapis Cezası Onandı
Elektrik Faturasında Yeni Düzenleme
Son Dakika: Bedelli Askerlik Ücreti Güncellendi
Isparta Emniyetinden operasyon
Gram Altında Ezber Bozan Tahmin
Faturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu Geliyor
LPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara Düşünecek
Asgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli Oldu
Milyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı Onaylandı
BDDK'dan Yeni Düzenleme
Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!
Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar Değişiyor
Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyatlar
Devletten 1.500 TL Harçlık Desteği: Tek Şartla!
Isparta Minik'a Kids'te Yaz Kampanyası ve Yeni Ürünler!
Bunu Yapan Yandı
Emekli Maaşı Hesabında Değişiklik: Üç Yeni Formül Gündemde
Kirada Yüzde 25 Zam Sınırı Kalktı: Yeni Zam Oranları Açıklandı
Bakanlıktan Milyonlarca TL Ceza
Bir Yılda 600 TL’den 5.300 TL’ye
Milyonlarca TL Ceza Kesildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bir Yılda 600 TL’den 5.300 TL’yeBir Yılda 600 TL’den 5.300 TL’ye06 Temmuz 2024
BDDK'dan Yeni DüzenlemeBDDK'dan Yeni Düzenleme08 Temmuz 2024
Gram Altında Ezber Bozan TahminGram Altında Ezber Bozan Tahmin08 Temmuz 2024
Hisseli Tapu Sahipleri Dikkat!Hisseli Tapu Sahipleri Dikkat!05 Temmuz 2024
Sınav Şartı KalkıyorSınav Şartı Kalkıyor05 Temmuz 2024
Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!Tüp Fiyatlarına Dev Zam: Mutfakta Yangın Var!08 Temmuz 2024
Emekli Maaşı Hesabında Değişiklik: Üç Yeni Formül GündemdeEmekli Maaşı Hesabında Değişiklik: Üç Yeni Formül Gündemde06 Temmuz 2024
Bunu Yapan YandıBunu Yapan Yandı06 Temmuz 2024
Kirada Yüzde 25 Zam Sınırı Kalktı: Yeni Zam Oranları AçıklandıKirada Yüzde 25 Zam Sınırı Kalktı: Yeni Zam Oranları Açıklandı06 Temmuz 2024
Faturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu GeliyorFaturalar Dibi Görecek: Yeni Enerji Reformu Geliyor08 Temmuz 2024
LPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara DüşünecekLPG'ye Yine Zam Geliyor: Arabası Olan Kara Kara Düşünecek08 Temmuz 2024
MTV Ödeyen Tüm Araç Sahipleri Yaşadı! Artık Ücretsiz OlduMTV Ödeyen Tüm Araç Sahipleri Yaşadı! Artık Ücretsiz Oldu05 Temmuz 2024
Bakanlıktan Milyonlarca TL CezaBakanlıktan Milyonlarca TL Ceza06 Temmuz 2024
Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar DeğişiyorEhliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar Değişiyor08 Temmuz 2024
Asgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli OlduAsgari Ücret Ara Zammı İçin Tarih Belli Oldu08 Temmuz 2024
Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni FiyatlarBir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyatlar08 Temmuz 2024
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteniİl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni08 Temmuz 2024
Milyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı OnaylandıMilyonlarca Kişinin Beklediği Tazminat Kararı Onaylandı08 Temmuz 2024
O Belgeyi Getiren Vergiden Muaf Olacak: Gece Yarısı OnaylandıO Belgeyi Getiren Vergiden Muaf Olacak: Gece Yarısı Onaylandı05 Temmuz 2024
İŞKUR’la Hayaller Engelsizdir!İŞKUR’la Hayaller Engelsizdir!05 Temmuz 2024