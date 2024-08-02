Çiftçilere 18 Milyon TL Hibe Desteği! Başvurular İçin Son 15 Gün

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye genelinde IPARD-III programını başlattı. Bu program, kırsal bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 785 milyon Euro bütçeyle hayata geçirildi.

2023 yılında IPARD-II kapsamında 3 milyar TL hibe desteği sağlanmıştı. Bu yıl ise program, Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde daha da genişletildi.

Son Tarih 16 Ağustos

Malogra Danışmanlık Kurucusu Bikem İnce İnanç, IPARD-III programının 2024 yılında çeşitli alanlarda yeni ve mevcut işletmelere önemli destekler sunacağını belirtti. İnanç, “IPARD, Türkiye'de tarımsal ve kırsal kalkınma alanında kritik bir programdır. Bu destek, bitkisel ürünlerin işlenmesinden su ürünleri yetiştiriciliğine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunar. Başvurular için online sistem 12 Temmuz'da açıldı ve 16 Ağustos'ta kapanacak.” ifadelerini kullandı.

500 Bin Euro Hibe

Bikem İnanç, her bir çağrı kapsamında işletmelerin 500 bin Euro’ya kadar hibe alabileceğini vurguladı. Proje sahiplerinin başvuru sürecinde hızlı hareket etmeleri gerektiğini dile getirerek, “Başvuru sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesi için TSE ve TKDK tarafından akredite edilmiş danışmanlarla çalışmak önemlidir.” şeklinde konuştu.

IPARD-III programı, tarımsal ve kırsal kalkınma alanında önemli fırsatlar sunarak, Türkiye’nin kırsal bölgelerinde ekonomik kalkınmayı hedefliyor. Başvuru yapmayı düşünen işletmelerin son başvuru tarihine kadar hazırlıklarını tamamlamaları ve süreçte doğru danışmanlık hizmeti alarak projelerini sunmaları büyük önem taşıyor.