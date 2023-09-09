Isparta'ya 111 Yeni Doktor Atandı

Isparta, sağlık sektöründe büyük bir destekle buluşuyor. Geçtiğimiz ay, AK Parti heyeti tarafından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Isparta'nın doktor ihtiyacına dikkat çekilmiş ve bu girişim sonuç vermiştir. Sonuç olarak, önceki gün Isparta'ya toplamda 111 yeni doktor atanmıştır.

Atama Talebi: AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek Isparta'nın sağlık sorunlarına ilişkin taleplerini iletmış ve yeterli doktor atamalarının yapılması için destek talebinde bulunmuşlardı.

Doktor Atamaları: Bu talepten sadece bir ay sonra, Sağlık Bakanlığı Isparta'ya toplamda 111 doktor ataması gerçekleştirmiştir. Bu doktorlar arasında pratisyen doktorlarının yanı sıra iç hastalıkları uzmanları, gastroenterologlar, kardiyologlar, tıbbi patologlar, çocuk nörologları, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları gibi farklı branşlarda doktorlar da bulunmaktadır.

Dağılım: Pratisyen doktorlar, büyük ölçüde ilçelerdeki hastanelerde görevlendirilirken, uzman doktorlar ise genellikle Isparta Şehir Hastanesi'nde görev yapacaklar.

Teşekkürler: Doktor atamaları konusunda Isparta'ya 111 yeni doktor atanmasının ardından, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ve Milletvekilleri Gökgöz ve Zabun, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya teşekkür etmişlerdir. Kendileriyle yapılan ziyarette verilen sözün yerine getirilmesinden memnuniyet duyan heyet, Isparta halkı adına teşekkürlerini iletmektedirler. Ayrıca, doktor atamalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini vurgulamışlardır.