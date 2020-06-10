ISPARTA'NIN EN BÜYÜK TELEFON AKSESUAR MAĞAZASI TELALEM

Cep Telefonu Kılıfları & Kapakları

Cep Telefonu Ekran Koruyucuları

Şarj Cihazları, Kulaklıklar ve Daha Fazlası































































kavramı ile birlikte hayatımıza yalnızca bu cihazların sağladığı kolaylıklar değil, aynı zamanda bu akıllı telefonları daha da "akıllı" yapan cep telefonu aksesuarları girdi. Telefon kılıfları, koruyucu filmler, kulaklıklar ve çok daha fazlası burada sizleri bekliyor.Akıllı telefon akseusar çeşitleri dediğimiz zaman aslında ele aldığımız ürün grubu çok çeşitli ve bol seçenekli. Telefon aksesuarları arasında en çok tercih edilen aksesuarlardan bir tanesi şüphesiz telefon kılıfı oluyor. En sevdiğiniz renkler, favori film veya dizi karakterleriniz, simler, parıltılar ve estetik detaylar cep telefonu kılıflarında bir araya geliyor, size ise yalnızca seçim yapmak kalıyor. Tabii ki cep telefonu kılıflarının tek işlevi estetik ve görsellik değil; özellikle kaliteli silikondan üretilen kılıflar ve cep telefonu kapakları telefonunuzu darbelere, çiziklere ve düşürmelere karşı büyük oranda koruyabiliyor. Tabii telefon kılıf fiyatları bu koruyuculuk ve emniyet etmenlerine göre değişkenlik gösterebiliyor. İnce silikondan ya da plastikten üretilen kapaklar pek koruyucu olmadıklarından ötürü uygun fiyata satılırken daha kalın ve kaliteli materyalden üretilen cep telefonu kapakları bütçenize bir nebze daha esnetmenizi gerektirebiliyor. Özellikle yaz mevsimlerinde en çok satan kılıf modelleri de tahmin edebileceğiniz gibi su geçirmez kılıflar oluyor. Hepsi ve çok daha fazlası Telalem'in kılıf bölümünde sizi bekliyor.Söz konusu ekran koruyucu olduğu zaman bu aksesuarın da en az kılıf ve kapak kadar önemli olduğunu belirtmiş olalım. Eminiz siz de farkındasınızdır; yüksek meblağlar verip satın aldığınız ve gözünüz gibi korumak istediğiniz akıllı telefonunuzu her daim el altında tutamıyor ve ufak da olsa çizikler almasına engel olamıyorsunuz. Telefonunuzu çantanıza koyduğunuz anda çantada bulunan anahtarlarınızın ya da benzeri sivri cisimlerin onu çizmesi an meselesi, değil mi? Özellikle bu gibi durumlarda ekran koruyucuları adeta kurtarıcı bir rol üstleniyor. Son dönemde oldukça popüler olan ve pek çok akıllı telefon kullanıcısı tarafından ilk sırada tercih edilen kırılmaz cam ekran koruyucular sadece ufak çiziklere karşı değil, telefonunuzu cidi darbelere karşı da koruyabilme özelliğine sahip. Örneğin Samsung S6 Edge ya da S7 Edge gibi kıvrımlı ekranlar için de ekran koruyucular düşünülmüş; full body tam koruma sağlayan 360 derece koruyucular cep telefonunuzu rahatlıkla ve güvenle kullanmanıza ön ayak oluyor. Tabii ekran koruyucu satın aldıktan sonraTelalem size bu konuda da yardımcı oluyor ve takma işlemini gerçekleştiriyor; zira ekran koruyucu takmak pek de kolay bir işlem değil.Telefon aksesuarları tabii ki kılıf ve ekran koruyucu ile sınırlı değil. Belki de en çok kullandığımız aksesuar olan cep telefonu şarj cihazı çeşitleri de pek çok telefon markası ve modeline uygun olarak burada beğeninize sunuluyor. Akıllı telefonunuzun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kesinlikle orijinal şarj aleti almanız ve yalnızca onu kullanarak telefonu şarj etmeniz gerektiğini hatırlatmış olalım. Bununla birlikte kullanışlı kulaklık modelleri de akıllı telefon üzerinden müzik dinleme keyfini katlamanıza yetiyor. Kablosuz kulaklıklar, kulak içi kulaklık çeşitleri ve headsetler Kulaklık kategorisinde bulabileceğiniz çeşitlerden yalnızca birkaçı. Hafıza kartı, dock, araç kiti, hoparlör, çevirici ve kablo başta olmak üzere cep telefonunuz için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm aksesuarlar Telalem'de beğeninize sunuluyor.