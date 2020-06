Son dakika: Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 16.00'da başlayan uzun bir aranın ardından bugün ilk kez yüz yüze yapılan Kabine Toplantısının ardından, Başkan Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı. Peş peşe müjdeler veren Erdoğan, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü, kafeler ve düğün salonlarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.Önceki gün vefat eden, vefat yıldönümlerinde özlemle yadettiğimiz Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum.Bu şahirlerimiz sadece kendi dönemlerini değil nesilleri etkisi altında bırakmış iki büyük gönül insanıdır.Müteffekkiri, sanatçısı, şairi, yazarı azalan millet kalbi ve damarları kurayan bir insan gibidir. Bir süre sonra yok oluşu kaçınılmazdır. Bu bakımdan medeniyetimizin sembolleri olan değerlerimize sahip çıkarken yeni değerler yetiştirmenin de çabası içinde olmalıyız.Uzun bir aradan sonra yüzyüze gerçekleştirdiğimiz kabine toplantımız az önce sona erdi.Toplantımızda normalleşme takvimi çerçevesinde attığımız adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptık. Özellikle Avrupa ile karşılaştırdığında en az kısıtlama, can kaybıyla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor. Dünyanın tamamının da salgını yenmesi gerekiyor. Hamdolsun hastaneden ilaca, maskeden solunum cihazına bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz.Ülkemizde yaşayan istisnasız herkesi içine alacak kapsamdaki Genel Sağlık sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Aldığımız kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası sağlık yardımlarımız, ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var.2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler bekleniyor. Hükümet ve merkez bankaları ekonomilerini, finans sistemlerini desteklemek amacıyla önlem paketleri açıkladı. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'da oldukça yüksek miktarlarda açıklanan destek paketlerine rağmen toparlanmanın yavaş ve sınırlı olduğu görünüyor. Kamu yardımların da yakın gelecekte ekonomiye ağır yük getireceği anlaşılıyor.Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olduk.Kamu bankalarımız aracılığı ile çok kolay şartlarda düşük maliyetli finansman desteklerini devreye alarak nakit ihtiyacımızı karşıladık. Çalışanlarımızı korumak için işten çıkarılmayı yasakladık. Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı. Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar lira ödeme yaptık. Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara ise aylık 1777 TL nakdi ücret desteği vermeye başladık.Salgın sonrasında dünya ekonomisindeki yerini daha da güçlendireceğiz. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisini yüzde 4,5 ile yüksek bir büyüme performansı gösterdiğini dünya artık görüyor, biliyor.İçeridekiler hala anlamak istemiyor. Bakıyorsunuz OECD Türkiye'yi ilk çeyrekte 4,5'la gösteriyor. G-20 aynı şekilde birinci sırada gösteriyor. Belki ikinci çeyrekte olumsuz bazı gelişmeler olabilir. Ama 3. ve 4. çeyrekte bu büyümeyi yakalayacağız. Nisan'daki kayıplarımıza rağmen Mayıs ayı öncü göstergeleri ekonomimizin hızlı bir toparlanma içerisinde olduğuna işaret ediyor.Amerika şu anda 45 milyona yakın işsizi var. Türkiye bütün bu şartlara rağmen dimdik ayakta duruyor ve şu anda da bütün vatandaşlarına her türlü imkanı sağlamanın gayesi içerisindedir. Toparlanmanın yerini hızlı büyümeye bırakacaktır inşallah.Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Terör örgütünün insanımıza yardım giden Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırması sıkışmışlığının göstergesidir. Bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyoruz. Türkiye bölücü terörle mücadelesinin tarihinin adeta altın çağını yaşıyor.En güzel haberleri aldığımız yerlerin başında hiç şüphesiz Libya var. Darbeci Hafter'in Libya'yı işgal planı hamdolsun hezimetle sonuçlanmıştır.Milli Mutabakat Hükümeti darbecileri Trablus'tan çekip atmaya başarmıştır. Libya'yı işgale yeltenenler Trablus kapılarında bozguna uğratılmıştır. Darbecilerin bugün kaçacak delik aradığını görüyoruz. Zor oyunu bozar. Ülkemizin destekleri, milli mutabakat hükümetinin kararlı duruşu ile ulaslararası tuzak bozulmuştur.Libya'nın tamamında barış, huzur adalet tesis edilene dek Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Her hususta elimizdeki imkanları kardeşlerimiz için seferber edeceğiz. Biz darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız.Biz medeniyetlerin beşiği Akdeniz'de asla gerilim istemiyoruz. Libya'da daha fazla kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Libya'nın en kısa sürede huzur ortamına kavuşması için çalışıyoruz. Soruna askeri çözüm bulunamayacağını, petro dolarla Libyalıların iradesinin satın alanımayacağını herkesin kabul etmesi gerikiyor. Türkiye'nin ne kimsenin toprağında ne de doğal kaynaklarında gözü vardır.Önümüzdeki dönemde hem içerideki hem de dışarıdaki darbe heveslilerini, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bu düşünce ile sözlerime son verirken aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyorum, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.