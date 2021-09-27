Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer’i ziyaret eden Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi (TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal, Manavgat bölgesinde çıkan orman yangılarında zarar gören üretici ve yetiştiricilere ödenen tarım sigortalarıyla ilgili bilgiler verdi.TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Bölgeler Grup Müdürü Murat Kaya, Antalya Bölge Müdürü Gökçe Tüketmez ve ATSO Meclis Üyesi İbrahim Düzenli’nin de hazır bulunduğu ziyaretten memnuniyetini dile getiren ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, TARSİM’in tarım sektörü için önemine değindi. Özer, artan küresel ısınma probleminin doğal afetleri tetiklediğini, bunun sonuçlarının da başta tarımsal üretiminde olmak üzere hayatın tüm alanlarında hissedilmeye başlandığını kaydetti. Süleyman Özer, küresel ısınmanın arttığı günümüzde doğal afetlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Dünyada ve ülkemizde küresel ısınma artık ciddi olarak gündem olmuş durumda. Bunun etkilerini bu yaz daha fazla yaşamaya başladık. Son yangınlar ve sel felaketleri tarım üreticileri ve yetiştiricileri için kaçınılmaz olarak yüksek risk oluşturmakta. Tüketiciler için de bu durum yüksek enflasyon anlamını taşıyor. Bu yüzden TARSİM’in çalışmaları tarım sektörü başta olmak üzere ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor” dedi.Konuk heyete ATSO’nun yangın bölgesi için yaptığı çalışmaları da anlatan Süleyman Özer: “Yardım kampanyamıza Türkiye’nin her bölgesinden Ticaret ve Sanayi Odalarımız, Borsalarımız, firmalarımız ve halkımızın beyaz eşya, ev tekstili, halı, mobilya, zücaciye yardımları gelmeye devam ediyor. Kampanyamız 6 ay boyunca devam edecek” şeklinde konuştu.Ziyarette TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal tarafından, Meclis Başkanı Süleyman Özer’e ülkemizde geçtiğimiz dönemlerde meydana gelen yangın ve fırtına hadiseleri nedeniyle ortaya çıkan hasarların son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Serpil Günal konuya ilişkin şunları kaydetti: “Ülkemizin pek çok noktasında meydana gelerek, can ve mal kayıplarına yol açan ve aynı zamanda tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkileyen yangın ve fırtına hadiseleri sebebiyle tüm ekibimiz çalışmalarını büyük bir hassasiyetle ve titizlikle sürdürmektedir Söz konusu yangınların meydana gelmesini takiben; Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, İzmir, Karaman, Aydın ve Burdur illerinden 1.006 adet ihbar alınmıştır. Toplam 764 adet hasar ihbarı yapılan Antalya’daki ihbarların büyük bir kısmını hayvan hayat sigortaları branşı oluşturmaktadır. Bu branşı, sera ve bitkisel ürün sigortaları branşları takip etmektedir. Şimdiye kadar toplam 10 ilden yangın nedenli ihbar alınmıştır. Alınan hasar ihbarlarını takiben eksper görevlendirmeleri çok hızlı bir şekilde yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları 52 eksper ve ilgili Bölge Müdürlüklerimizin nezaretinde sahada gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüzde hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Mevcut durumda dosyaları tamamlanan üretici ve yetiştiricilerimize 13 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Son olarak Eylül ayı ortalarında meydana gelen fırtına nedeniyle ise, Antalya’dan elma ürününde 9 adet hasar ihbarı alınmıştır. Yine aynı dönemde Antalya ve Denizli’deki sigortalı seralar için fırtına sebepli 8 adet ihbar alınmış olup, sahada bu ihbarlara ilişkin ekspertiz çalışmaları devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzde hasar raporlarının incelenmesi sonrasında dosyaları tamamlanan sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.”