Av Koruma ve Kontrol Faaliyetleri Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünce av koruma ekipleri tarafından devlet avlaklarında koruma kontrol çalışmaları devam etmektedir.Antalya, Isparta ve Burdur illerinde 2020 yılı 26 Ocak itibariyle yapılan av koruma çalışmalarında 1990 kişi kontrol edilmiş olup 99 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu kontroller sonucunda 125.520,00 TL İdari Para Cezası ve 119.090,00 TL Tazminat olmak üzere toplamda 244.610,00 TL cezai işlem uygulanmıştır.Yasal ve izinli olarak avcılık faaliyetlerini sürdüren tüm avcılarımıza teşekkür ediyoruz.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü