Eğirdir Belediye Meclisi Kasım ayı birleşimlerinde her gün bir kurum müdürü sunum yaparak istişareler gerçekleşiyor. Türkiye'nin ve İlçemizin güzide kurumlarından SAREM (Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü) Müdürü Fuat Bilgin dün akşam Eğirdir Belediye Meclisi'nin konuğu oldu.Enstitü Müdürü Fuat BİLGİN ve Teknik Koordinatör Vekili Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU, Eğirdir Belediyesi Meclis Toplantısına katılarak bilgiler verdiler. Toplantının son bölümünde Enstitü Müdürü Fuat BİLGİN tarafından Enstitü Faaliyetleri ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleşti. Sunumu takiben Eğirdir Belediyesi Meclis Üyelerinin; Sazan balığı av yasakları, Kerevit popülasyonunun azalması, Eğrez balığının aşırı çoğalması, Eğirdir Gölü’nde yaşanan su çekilmesinin su ürünleri açısından oluşturduğu tahribat vb. gibi konularda yöneltilen soruların Enstitü müdürü Fuat BİLGİN ve Teknik Koordinatör Vekili Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU tarafından cevaplandırılması ile toplantı sona ermiştir.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)