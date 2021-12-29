Eğirdir Belediye Spor Taekwondo takımımızdan 7 sporcumuz siyah kuşağa terfi etti.Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından gerçekleştirilen siyah kuşak terfi sınavı geçtiğimiz 25-26 Aralık 2021 tarihinde Isparta ilinde gerçekleştirildi. Eğirdir Belediyesi Antrenörü nezaretinde 7 sporcumuz üstün başarı göstererek siyah kuşağa terfi ettiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı açıklamada; 'Belediyemiz Antrenörü Kadir Eken başta olmak üzere sporcularımız Zeynepgül Zekiye Kaynak, Zeynep Dila Örgün, Ahmet Menteşe, Emin berat Bozbey, Emir Sakçalı, Mehmet İnce ve Beste Naz Er'i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.' dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)