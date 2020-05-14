Son dakika: 14 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.
Bakan Koca, 14 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin ''Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.'' ifadelerini kullandı.
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