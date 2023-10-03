"Başkan Başdeğirmen, Köy Garajı Esnafının Doğalgaz Talebini Karşılıyor"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Köy Garajı çevresindeki esnafla buluşarak, bölgedeki 400 dükkan için doğalgaz altyapı çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Başkan Başdeğirmen, Köy Garajı etrafındaki dükkanların yenilenmesi gerektiğini belirterek, bu proje için gereken adımların atılacağını vurguladı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarıyla esnafların taleplerini dinlemeye ve çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu buluşmalarda acil çözüm gerektiren talepler hemen ele alınırken, diğer talepler için planlamalar yapılıyor. Başkan Başdeğirmen, bu kez Köy Garajı çevresindeki esnafla bir araya geldi.Toplantı sırasında esnafların taleplerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, dükkanlarının bulunduğu bölgede su giderleri olmadığını söyleyen bir esnafın talebini hemen çözüme kavuşturmak için talimat verdi.Başkan Başdeğirmen, Köy Garajı etrafındaki dükkanlar için planlanan yenileme projesini de açıkladı. Proje kapsamında doğalgaz altyapı çalışmalarının başlayacağını ve bu hizmetin bölgeye geleceğini belirtti. Ayrıca, projenin uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, bu çalışmanın hayata geçirilmesi için çaba harcanacağını ifade etti.Esnaf buluşmasına katılan Torosgaz İl Müdürü Mehmet Şanlı, doğalgaz altyapı çalışmalarının başlayacağını ve esnafların aboneliğe beklediğini bildirdi. Başkan Başdeğirmen, altyapı çalışmalarının kilit parke taşlarına zarar vermemesi için belediye olarak yol yapımını üstleneceklerini ve bu maliyetin esnaftan alınmayacağını açıkladı.Başkan Başdeğirmen, ayrıca Davraz Kapalı Pazaryeri projesinin detaylarına da değindi. Çatının esnafın taleplerine uygun olarak inşa edileceğini ve projenin tamamlanmasıyla bölgede yeniden canlılık başlayacağını söyledi.