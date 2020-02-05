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HABER: ISPARTA 32 SPOR'DA YENİ DÖNEM!

HABER: ISPARTA 32 SPOR'DA YENİ DÖNEM!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA 32 SPOR'UN YENİ TEKNK DİREKTÖRÜ BELLİ OLDU

Bölgesel Amatör Futbol Ligi  7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hasan Şengün ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik kadro belli oldu. Daha önce Sandıklıspor, Eğirdirspor takımlarını çalıştıran ve Isparta 32 Spor’da da yardımcı antrenörlük yapan Isparta’nın damadı Turgut Kul ile anlaşıldı. Kul’un yardımcılığını  Hakan Uzgören ve Kaleci Antrenörlüğünü ise Ali Ören  yapacak.  Isparta 32 Spor Yöneticileri Emin Ursavaş ve Ali Koca, futbolculara dünkü çalışmada, “Yeni Hocanız Turgut Kul”  diyerek antlaşmanın yapıldığını duyurdu.
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