BELEDİYEMİZE AİT ARITMA TESİSİNDE

LAVANTA KOKULARI BÜYÜLÜYOR.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile Belediyemize ait tüm birimlerimiz düzenli ve tertipli hareket ediyor.Evsel nitelikli atıksular kanalizasyon hatları yardımıyla arıtma tesisimize ulaşmaktadır. Atıksu arıtma tesisimizde arıtılan atık sular Kovada Kanalına deşarj edilmektedir. Atıksu arıtma tesisimiz devamlı ve düzenli olarak çalıştırılmaktadır.İlçemizin doğal güzelliklerine yakışır bir şekilde, çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılan tesisimiz bir atıksu arıtma tesisinden ziyade vatandaşlarımızın gezip dolaşabileceği bir park görünümü veriyor. Zaman zamanda arıtma tesisimizdeki lavantaları gören vatandaşlar fotoğraf çekiniyor.Özellikle son çökeltim havuzlarımızın etrafında dikilen lavantalar hem görsel açıdan hem de atıksudan kaynaklanabilecek pis kokuyu absorbe ederek, vatandaşlarımızın rahatça gezmesine olanak sağlamaktadır. Havalandırma havuzlarımızın etrafına dikilen güllerimiz ise ayrı bir güzelliğe sahiptir.Eğirdir Belediyesi