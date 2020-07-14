Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” sebebiyle mesaj yayımladı.Başkanımız mesajında şunları kaydetti: “Hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Türk Milleti, şanlı tarihinin her döneminde olduğu gibi, 15 Temmuz 2016 akşamında da düşmanlarına unutamayacağı bir ders vermiştir. Ülkemizi bölmeye çalışan hainler, Aziz Milletimizin eşsiz vatan sevgisini ve bağımsızlık aşkını unutmuş, kurdukları tuzağa kendileri düşmüştür. Yüce Milletimiz, 15 Temmuz gecesi göğsünü kurşunlara siper ederek destansı bir mücadele ile tarih yazmıştır. O gece olduğu gibi bundan sonra da bu millet hiç kimseye boyun eğmeyecek, vatanını ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için gerekeni yapacaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle, hainlerin tanklarının ve tüfeklerinin karşısına silahları olmadan canlarını koyan kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum.” dedi.