











































15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından yapılmak istenilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde Isparta’da öğrenciler anlamlı bir etkinliğe imza attılar.Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım bölümü öğrencileri kendileri hazırladıkları, üzerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve o gece darbeye karşı mücadele eden vatandaşların fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu motobordlar ile şehrin cadde ve sokaklarında dolaşarak “Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek” mesajı verdiler.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında başlayan 8 araçlık motobord konvoyu Kaymakkapı Meydanı ve şehrin diğer sokaklarında 15 Temmuz ve hafta süresince devam edecek.Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Ulusoy, projenin okulun grafik tasarım bölümünün bir etkinliği olduğunu belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişimini gençler ve yeni nesile aktarmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.Projede görev alan öğrenciler ise böylesi anlamlı bir etkinliğin içinde olmaktan mutlu olduklarını belirterek motobordların vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirttiler.Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım bölümü öğrencileri tarafından yapılan proje vatandaşlarından da tam not aldı.