VALİ SEYMENOĞLU’NDAN SPORCULARIMIZA ZİYARET

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İl Müdürümüz Murat Gevrek'le birlikte ilimizin önemli spor tesislerinden Işıkkent Spor Salonunda antrenmanlarına devam eden sporcularımızı ziyaret etti.Masa Tenisi, Judo, Taekwondo, Halter, Basketbol, Geleneksel Türk Okçuluğu sporcuları ve antrenörleriyle bir araya gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, tüm branşlarda tesisleşmeyle birlikte özellikle altyapı çalışmalarının meyvelerini ilimiz sporcularının Uluslararası derecelerle aldıklarını söyledi.Sporcu ve antrenörlere sohbet eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Geleneksel Türk Okçuları sporcularımız ile hedefe ok fırlattı, minik masa tenisi sporcularımızla maç yaptı.