Genç futbolcuların Isparta 32 Spor A takımı seçmelerine katılacağı haberinin medyada duyurulmasıyla birlikte, Denizli, Burdur ve Antalya gibi illerden misafirlerimiz gelmeye başladı. İlgiyle takip edilen seçmeler, saat 17.45'te Emre Stadyumu'nda başladı.Teknik direktör Hakan Hayati Karaca, saha içinden ve tribünden tüm yetenekli gençleri izlerken, alt yapı hocaları Gökhan Görgülü ve Samet Aksoy da gençlere 20'şer dakika süren maçlar oynattı ve performanslarını not aldı.88 futbolcunun tamamı 4 seans boyunca formalarını giyerken ter döktü. Genç futbolcuların aileleri de tribünde yerlerini aldı. Seçmeleri Isparta 32 Spor yöneticileri olan alt yapı sorumlusu İYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı, Genel Kaptan Ender Kızıltan, 2. Başkan Mehmet Pala ve Spor Okulları Sorumlusu Hasan Kızıltan da izledi. Futbolseverler de yoğun ilgi göstererek seçmeleri takip etti.2001-2002-2003-2004 ve 2005 doğumlu gençlerin seçmeleri, 9 Temmuz 2023 Pazar günü saat 17.30'da bu kez SAV Stadyumu'nda devam edecek.Yöneticiler, Isparta 32 Spor A takımı seçmelerine hem yerel gençlerin hem de diğer illerden katılanların yoğun ilgisiyle memnuniyetlerini ifade ettiler. Bu heyecan dolu süreçte, genç yeteneklerin ortaya çıkması ve takıma değer katmaları bekleniyor.