Isparta merkez iline bağlı tüm mahalleler 2021
- Davraz Mahallesi
- Yedişehitler Mh
- Fatih Mahallesi
- Hızırbey Mahallesi
- Çünür Mahallesi
- Bağlar Mahallesi
- Bahçelievler Mh
- Işıkkent Mah
- İstiklal Mh
- Zafer Mh
- Karaağaç Mh
- Anadolu mh
- Ayazmana Mh
- Halıkent Mh
- Modernevler Mh
- Batıkent Mh
- Halife Sultan
- Piri Mehmet
- Vatan Mh
- Emre Mh
- M.Türkeş
- Gülistan Mh
- Kepeci
- Gülcü
- Akkent
- Gülevler
- M.Tönge
- Binbirevler
- Sidre
- Doğancı
- Yayla
- Hisar
- Sermet
- Dere
- Turan
- İskender
- Yenice
- Sanayi
- Keçeci
- Sülübey
- Gazi Kemal
- Kurtuluş:
- Çelebiler
- Kutlubey
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