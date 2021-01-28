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EĞİRDİR TARİHİ PINAR PAZARI TURİZM’E KAZANDIRILACAK

EĞİRDİR TARİHİ PINAR PAZARI TURİZM’E KAZANDIRILACAK
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
*BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN ÇALIŞMALARI ÇOK DEĞERLİ.
 
*EĞİRDİR TARİHİ PINAR PAZARI TURİZM’E KAZANDIRILACAK.
 
*PINAR PAZARINA KAPALI HAYVAN PAZARI VE MEZBAHANE YAPILACAK.
 
*TARİHİ PINAR PAZARI SOKUM ULUSAL VE İL ENVANTERİNE KAYDEDİLDİ.
 
*İL ENVANTERİNE KAYDEDİLEN TOPLAM SAYI 50 OLDU.
 
Geleneksel Pınar Pazarı 1200'lü yılların başında yöreye yerleşen Türkler tarafından kurulan Pınar Pazarı günümüzde hala devam etmektedir. Selçuklu Döneminden bu yana devam eden Pınar Pazarına yalnızca yöre halkı değil Antalya, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar gibi çevre illerden de katılım olmaktadır. Eğirdir İlçesi Bağarası alanında geleneksel olarak kurulan Pınar Pazarı her yıl Temmuz ayında açılıp, Ekim ayının son haftası sona ermektedir. 800 yıldır süregelen pazarın en önemli özelliği canlı hayvan satışı ve kesiminin bu alanda gerçekleştirilmesi ve yine bölgeye özgü tandır kebabının yapılmasıdır. Pazarın ilk kuruluş amacı canlı hayvan kesimi ve satılması olmasına karşın yıllar içerisinde meyve, sebze, yiyecek, giysi ve el üretimi gereçler gibi pek çok ürün de satılmaya başlanmıştır. Geçmişte Pınar Pazarı geleneği içerisinde Kadınlar Pazarı, güreşler, hasır üstü yer sofrası gibi ritüeller ve eğlenceler yer alırdı. Ancak günümüzde bunlar yapılmamaktadır. Yaklaşık 40 yıl öncesine kadar Pınar Pazarının son haftası yalnızca kadınlara ayrılırdı. Kadınlar Pazarı olarak adlandırılan bu hafta içerisinde kadınlar kendi üretimlerini satarlardı. Ayrıca kendi aralarında çeşitli eğlenceler düzenler ve bekar oğullarına kız bakarlardı. Geçmiş dönemlerde yapılan bu ritüel günümüzde ise sürdürülmemektedir. Bugün Pınar Pazarında yoğunlukla yiyecek, tekstil ürünleri, boynuz saplı bıçak; tel kasnak, örgü çanta gibi el yapımı ürünler, bakliyat, şarküteri, Isparta’ya özgü ekmekler, kurutulmuş yiyecek, bitkisel yağlar gibi ürünlerin yanı sıra kebap satışı yapılmaktadır.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER bundan bir buçuk yıl önce Eğirdir Tarihi Pınar Pazarı’mızın turizme kazandırılması için çalışmalar başlatmıştı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirasını Araştırmaya devam ediyor. 26 unsurun daha SOKUM Ulusal ve İl Envanteri'ne kaydedilmesiyle toplam sayı 50’ye yükseldi.
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konu ile ilgili olarak bir açıklama yapıldı.
İlimize ait somut olmayan kültürel miras unsurlarının tespiti, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarımız, Müdürlüğümüz tarafından yapılan alan araştırmaları, projeler ve kurslar ile devam etmektedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalara ilk olarak 13 Ekim 2008 tarihli Valilik Makamı Olur’u ile Isparta Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu kurularak başlanmıştır. Komisyon,  Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve unsur taşıyıcılarından oluşmaktadır. Yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında toplanan komisyonda Müdürlüğümüzce hazırlanan unsurların dosyaları değerlendirilir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne gönderilen dosyalar, uzmanlar kurulu tarafından değerlendirilerek SOKÜM Ulusal ve İl envanterine kaydedilir.
Bu kapsamda; Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonun da oluşturulan Somut Olmayan Kültürel Miras Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar ile unutulmaya yüz tutmuş gelenek-göreneklerimizden, mutfak kültüründen geleneksel el sanatlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede 26 kültürel ve sanatsal değer ulusal envantere eklendi. 2008-2020 yılları arasında 24 adet kayıtlı unsur bulunurken, Kasım 2020 yılında Bakanlığımız uzman kurulu tarafından yapılan toplantıda 26 adet unsurumuz daha kabul edilmiş ve SOKUM Ulusal ve İl Envanterine kaydı yapılmıştır. Son kararlar ile İlimizin SOKUM Ulusal ve İl Envanteri'ne kayıtlı unsur sayısı  50’ye yükselmiştir.
İl ve Ulusal Envantere Kayıtlı Olan Unsurlar
Arap Oyunu, Âşıklık Geleneği, Aşure Günü, Bakırcılık, Boğaz Havaları, Deve Oyunu, Diş Hediği, Halıcılık, Hıdırellez, Keçecilik, Kına Gecesi, Kilimcilik, Mani Söylemek, Nevruz Törenleri, Semah,  Uluborlu Güreşleri, Uluborlu Oyaları, Yağmur Duası Geleneği,  Eğirdir İşlemeciliği, Minyatür At Arabacılığı, Çarpana Dokumalar, Kütük Atma, Keloğlan’ın Evlenme Oyunu, Semercilik                                          
Kabul edilen unsurlar;
Isparta ekşi maya ev ekmeği, Isparta gül suyu, Isparta gül yağı, Eğirdir Pınar Pazarı, Senirkent yöresel kadın kıyafeti ve üç etek geleneği,  Şarkikaraağaç Helvası,  Şarkikaraağaç Kızıldağ Helva Bayramı,  Minyatür halı dokumacılığı, Kozluca testisi (Ahşap senek) yapımcılığı, Pazar duası geleneği, Asker uğurlama, Aydeş pişirmesi, Değirmenci oyunu, Düğün, Düğün Yemeği,  Iscak dağıtma, Kırklama, Köstek kesme, Kurtağzı bağlama, Mendil alma/söz kesme,  Dericilik, Doğal boya-kök boya, Kıl çorabı örücülüğü, Pastırma-Et Kurutma-Kakaç, Tuz çatlatma, Yufka ekmeği.
Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları:
Isparta’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Tanıtım Kartını almaya hak kazanmış somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ise;
Halk Ozanları Hilmi ÖZDEMİR, Hüseyin KARATÜRK, Halk Şairi Dursun YEŞİL, Keçe Sanatı Ustası Gencer KONDAL, Deri İşlemeciliği Ustaları İbrahim ATALAR, Cihat BENZER, Hüseyin Serdar BİLGİNER, Ahşap oyma ustası Havva ÇETİN ve Kalem Şairi Gülser HÜNÜK.
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Önümüzdeki süreçte Tarihi Pınar Pazarı’na kapalı hayvan pazarı ve mezbahane yapmayı planlıyoruz, bu tarihi pazarımızı daha hijyenik ortamlarda hizmet verecek cazibe merkezi haline getirerek özellikle yabancı turistlerin ziyaretine de açmayı planlıyoruz.’ dedi.
Tarihi Pınar Pazarı’nın SOKUM Ulusal ve İl Envanteri'ne kaydedilmesinden dolayı mutluluklarını ifade eden Başkan Veli GÖK, başta AK Parti Isparta Milletvekillerimiz Süreyya Sadi BİLGİÇ, Recep ÖZEL, Mehmet Uğur GÖZGÖZ’e, Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’na, Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik’e,  İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, dedi.
 
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