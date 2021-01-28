Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında Ulusal müsabakalarda Türkiye derecesi elde eden sporcularımız İl Müdürümüz Murat Gevrek'i ziyaret etti.100’ye yakın sporcunun mücadele ettiği online şampiyona da ilimiz sporcusu Müslüm Tekin, yıldız erkekler kategorisinde 76 sporcu arasında Türkiye Şampiyonu oldu.Bunun yanında Ankara’da gerçekleştirilen Şehit Demet Sezen Türkiye Şampiyonası 3. ayağında mücadele eden ilimiz sporcusu Muhammed Kılıç’ta Türkiye üçüncüsü oldu.Dart branşında gelen başarı yüz güldürürken İl Birinciliği müsabakalarında ve ulusal müsabakalarda derece elde eden sporcular Dart branşına gönül veren Zafer Mahallesi Muhtarı aynı zamanda İl Hakemi Recep Gürdal’la birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’i ziyaret ettiler.Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek gerek yerel gerekse ulusal müsabakalarda ilimizi gururlandıran sporcuları tek tek kutlayarak, başarılarının devamını diledi. İl Müdürü Gevrek Isparta Dart sporuna büyük emek veren, katılar sunan İl Hakemi Recep Gürdal’a da ayrıca teşekkürlerini sundu.Sporculara çeşitli hediyeler takdim eden İl Müdürü Murat Gevrek sporcularla birlikte dart hedefine ok attı.