Ünlü Haber Spikeri ve Sunucu Belma Belen Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret ederek Başkan Veli Gök'e başarılarının devamını diledi.Uzun yıllar ekranlarda haber spikerliği ve programlar yapan Belma Belen uzun zamandır da BEYAZ Tv ekranlarında 'Belma Belen'le Geziyoruz' programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu yaparak izleyicileri ekranlara kitlemeye devam ediyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'le röportaj yapan ve Eğirdir'in tanıtımını 2 gün süren programla gerçekleştiren Belma Belen; 'Eğirdir'e ilk defa geliyorum, bu güzellik karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Bir gün planladığımız programımızı 2 güne çıkardık. Ama analdık ki bu cennet İlçe 2 güne değil ömre sığmayacak güzellikleri barındırıyor, burada çok mutlu olduk. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve personeli ve Eğirdir'liler bizi muhteşem bir şekilde ağırladı.' ifadelerini kullandı.İlki dün BEYAZ TV ekranlarında 15.45'te yayınlanan Belma Belen'le Geziyoruz programının 2. Bölümü ise muhteşem süprizlerle dolu. 'Belma Belen'le Geziyoruz' programı 2. Bölümü bugün saat 15.45'te BEYAZ TV ekranlarında olacak.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)